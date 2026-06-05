«Сафонов — наш слоняра». Баскетболист ЦСКА Руженцев — об игре вратаря в финале ЛЧ

Защитник баскетбольного клуба ЦСКА Самсон Руженцев оценил игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и закончилась победой парижан со счётом 1:1 (4:3 пен.).

«Не особо слежу за футболом, но смотрел финал Лиги чемпионов. Сафонов — молодец! Наш слоняра. Прекрасно провёл серию пенальти. Заставил психологически промазать», — приводит слова Руженцева «Матч ТВ».

«ПСЖ» с Сафоновым в составе во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. Российский голкипер провёл на поле весь матч.

ЦСКА в финальной серии Единой лиги ведёт со счётом 2-0. Следующий матч с УНИКСом состоится 8 июня в Казани.