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«Сафонов — наш слоняра». Баскетболист ЦСКА Руженцев — об игре вратаря в финале ЛЧ

«Сафонов — наш слоняра». Баскетболист ЦСКА Руженцев — об игре вратаря в финале ЛЧ
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Защитник баскетбольного клуба ЦСКА Самсон Руженцев оценил игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и закончилась победой парижан со счётом 1:1 (4:3 пен.).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Не особо слежу за футболом, но смотрел финал Лиги чемпионов. Сафонов — молодец! Наш слоняра. Прекрасно провёл серию пенальти. Заставил психологически промазать», — приводит слова Руженцева «Матч ТВ».

«ПСЖ» с Сафоновым в составе во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. Российский голкипер провёл на поле весь матч.

ЦСКА в финальной серии Единой лиги ведёт со счётом 2-0. Следующий матч с УНИКСом состоится 8 июня в Казани.

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