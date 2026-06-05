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Игрок ЦСКА Астапкович: не забываем о том, что в серии с «Зенитом» казанцы вернулись с 1-3

Игрок ЦСКА Астапкович: не забываем о том, что в серии с «Зенитом» казанцы вернулись с 1-3
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32-летний лёгкий форвард ЦСКА, представляющий Россию и Беларусь, Антон Астапкович сдержанно высказался насчёт успеха армейцев в финальной серии Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом, отказавшись прогнозировать победу своего клуба в финале. На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Финал
04 июня 2026, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
102 : 89
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 28, Уэйр - 21, Астапкович - 13, Жан-Шарль - 8, Кливленд - 7, Руженцев - 7, Ухов - 7, Антонов - 5, Курбанов - 4, Митрович - 2, Карпенко, Чадов
УНИКС: Рейнольдс - 20, Ли - 20, Бингэм - 12, Швед - 12, Стюарт - 9, Д. Кулагин - 7, Лопатин - 5, Беленицкий - 4, Манфорд, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков

— В прошлом году ЦСКА победил УНИКС в полуфинальной серии со счётом 4-0. Настроены повторить в финале?
— Не могу так далеко забегать. Да, два матча мы выиграли, но дело ещё не сделано. То, что мы 2-0 ведём, не говорит о том, что УНИКС не будет дальше сражаться. В следующих матчах их будут поддерживать домашние трибуны, поэтому не думаю, что это настолько легко. Надо готовиться к матчам шаг за шагом.

Я не могу с уверенностью сказать, что мы выиграем следующие два матча, а серия завершится 4-0. Это тоже классная команда с классным подбором игроков. Нужно готовиться к следующей встрече. И не надо забывать о том, что в серии с «Зенитом» казанцы вернулись с 1-3 и взяли её. А «Зенит» тоже классная команда.

— За счёт чего ЦСКА оказался сильнее в двух первых матчах?
— Мы стараемся играть от защиты. Нападение у нас приходит. У нас где‑то что‑то пошло не совсем так. Потому что несколько результативный матч получился. Так что надо защиту посильнее включать какую‑то определённую, потому что почти 90 очков пропустили, что много, конечно, — приводит слова Астапковича портал «Матч ТВ».

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