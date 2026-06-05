Андрей Кириленко назвал свою любимую команду

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о победе МБА-МАИ в Кубке России сезона-2025/2026. По словам главы РФБ, ему близка философия клуба, ориентированного на развитие отечественных игроков.

— Что для российского баскетбола значит победа МБА-МАИ, команды без легионеров, в Кубке России?

— МБА-МАИ — вообще моя любимая команда. Их подход и идеология мне очень близки. Крайне приятно, что наши ребята играют в качественный баскетбол и могут выигрывать большие трофеи. При этом не поймите меня неправильно: я не противник иностранных игроков.

Просто, когда их очень много в составе, у меня нет привязки к команде. Мне хочется, чтобы ключевые роли были у наших игроков, и, если она играет в таком стиле, для меня это как бальзам на душу, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Виталием Весёлым.

Читайте интервью с президентом РФБ Андреем Кириленко на «Чемпионате».

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