«Идёт по стопам Дёмина, Дончича и Миротича». Кириленко выделил 18-летнего россиянина

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о 18-летнем российском баскетболисте Егоре Амосове, выступающем в системе мадридского «Реала».

— Часть экспертов отмечали, что Амосова в юношеской Евролиге несправедливо оставили за рамками пятёрки лучших при формировании символической сборной, как ранее Дёмина. Может ли в этом быть какой-то фактор предвзятости к игрокам из России?

— Сомневаюсь, что есть какой-то фактор предвзятости, но я считаю, он должен быть в символической пятёрке. Когда такое случается, я говорю: «Злее будем». Для Егора это хороший вызов доказать всем, что он лучший.

Он идёт по стопам Егора Дёмина, Луки Дончича и Николы Миротича, которые извне попадали в структуру «Реала», росли в команде и уже потом делали свою карьеру в НБА. Попадёт ли Амосов в главную лигу мира? Мы не знаем, но у него для этого всё есть. Дальше всё зависит только от него самого. Главное — не вестись на дифирамбы и только продолжать работать! — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Виталием Весёлым.

Читайте интервью с президентом РФБ Андреем Кириленко на «Чемпионате».

Егор Дёмин работает над физической массой: