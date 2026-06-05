«Мне не нравится это правило, скажу честно». Кириленко указал, что должна изменить НБА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о «правиле 65 матчей» в НБА, из-за которого ряд игроков не могут претендовать на индивидуальные награды. По мнению главы РФБ, подобные ограничения требуют корректировки.

— Из-за «правила 65 матчей» в НБА многие суперзвёзды лишились шансов на индивидуальные награды и символические сборные, несмотря на выдающуюся игру. Как вы относитесь к такому жёсткому лимиту?

— Мне не нравится это правило, скажу честно. Огромное количество топовых игроков, например, провели 64 матча на уровне MVP, и теперь не рассматривать их в качестве призёров на награды? Неважно, сколько игр ты сыграл, если у других вопросов нет в том, что ты лучший защитник, скорер или самый ценный игрок, то не нужно смотреть конкретно на 65 матчей.

Может быть, нужно определить нижнюю границу в районе 40 матчей. Если ты половину сезона не отыграл — тогда не можешь ни на что рассчитывать, а если сыграл — ты должен быть в обсуждении на награды, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Виталием Весёлым.

Читайте интервью с президентом РФБ Андреем Кириленко на «Чемпионате».

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