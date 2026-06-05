Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баскетболист Джош Харт — об «Арсенале»: Лондон синий, а не красный

Баскетболист Джош Харт — об «Арсенале»: Лондон синий, а не красный
Комментарии

31-летний американский профессиональный баскетболист Джош Харт, выступающий за команду «Нью-Йорк Никс» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), высказался о чемпионе английской Премьер-лиги «Арсенале» и поддержал его лондонского соперника «Челси».

«Арсенал» не отличается скромностью. Они вообще хоть раз выигрывали Лигу чемпионов? Сколько лет существует этот клуб? И ни разу не выиграли? Ну тогда ладно. Лондон синий, а не красный. Вперёд, «Челси», — приводит слова Харта аккаунт ClutchPoints в социальной сети Х.

В первом матче финальной серии НБА «Нью-Йорк» обыграл «Сан-Антонио» со счётом 105:95 и повёл в серии 1-0.

Материалы по теме
«Помойный клуб, судьи у них на зарплате». Баскетболист Харт — о последнем матче «Арсенала»
«Нью-Йорк» в гостях обыграл «Сан-Антонио» на старте финальной серии плей-офф НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android