Баскетболист Джош Харт — об «Арсенале»: Лондон синий, а не красный

31-летний американский профессиональный баскетболист Джош Харт, выступающий за команду «Нью-Йорк Никс» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), высказался о чемпионе английской Премьер-лиги «Арсенале» и поддержал его лондонского соперника «Челси».

«Арсенал» не отличается скромностью. Они вообще хоть раз выигрывали Лигу чемпионов? Сколько лет существует этот клуб? И ни разу не выиграли? Ну тогда ладно. Лондон синий, а не красный. Вперёд, «Челси», — приводит слова Харта аккаунт ClutchPoints в социальной сети Х.

В первом матче финальной серии НБА «Нью-Йорк» обыграл «Сан-Антонио» со счётом 105:95 и повёл в серии 1-0.