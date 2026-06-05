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«Главное — не думать заранее, что ты что‑то выиграл». Емченко — о 2-0 в серии с «Локо»

«Главное — не думать заранее, что ты что‑то выиграл». Емченко — о 2-0 в серии с «Локо»
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» россиянин Владислав Емченко поделился мнением насчёт серии Единой лиги ВТБ за третье место с краснодарским «Локомотивом-Кубань». На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу сине-бело-голубых.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
03 июня 2026, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
64 : 61
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Жбанов - 15, Мартюк - 12, Фрейзер - 8, Роберсон - 6, Узинский - 5, Щербенев - 4, Карасёв - 4, Бако - 4, Емченко - 4, Шаманич - 2, Вольхин, Воронцевич
Локомотив-Кубань: Миллер - 12, Коновалов - 12, Хантер - 8, Мур - 7, Ищенко - 7, Хаджибегович - 6, Мартин - 5, Темиров - 4, Коско, Квитковских, Шеянов, Самойленко

— Влад, второй матч серии очень непростой и не самый результативный: много пауз, ошибок у обеих команд. Как это ощущалось на паркете?
— Да, тяжёлая игра. Видно, что обе команды устали и эмоционально, и физически. Думаю, поэтому такой нерезультативный баскетбол мы и показали. Наверное, это норма для такого насыщенного сезона. В любом случае много акцента идёт на защиту. В нападении может не хватать сил, точности передач, результативности, но защита должна оставаться тем, на что наша команда опирается. Мы забили всего 64 очка, но и пропустили только 61, а значит, защита была в большинстве случаев хорошей.

— Ты упомянул про защиту, на которой, как видно, акцентировали внимание оба тренера. В связи с этим обе команды испытывали сложности с трёхочковыми бросками. «Зенит» ведь по ходу плей‑офф был одной из самых результативных команд с дальней дистанции, а во втором матче серии с «Локо»…
— У нас в команде каждый игрок опасен с дальней дистанции, и неспроста мы являемся одной из лучших команд по проценту трёхочковых. Но не каждую игру получается стабильно реализовывать броски с высоким процентом. Я рад, что наша команда не зависит только от трехочковых. В какой‑то игре они летят, в какой‑то нет. У нас много других сильных сторон в нападении. Если не работает одно, работает другое.

— В этом плей‑офф «Зенит» уже был в ситуации, когда вёл 2-0 в серии с УНИКСом и до победы оставался один шаг. Какой урок извлекли из того опыта?
— Думаю, главный урок для нас — не думать заранее, что ты уже что‑то выиграл и чего‑то добился. А также не жить прошлым и не сожалеть ни о чём. Нужно готовиться к следующему матчу как к самому важному. Не думая о том, что счёт в серии 2-0 или 0-2. Настраиваться на игру, как и всегда! Конечно, в Краснодаре наших болельщиков будет меньше, но мы будем чувствовать их поддержку через экраны.

У нас есть три дня, чтобы восстановиться и подготовиться к следующей битве. Сейчас мы показали далеко не лучший свой баскетбол. И в нападении были проблемы, и даже несмотря на 61 пропущенное очко, в защите тоже были пробелы. Есть над чем работать, есть что улучшать и куда расти, — приводит слова Емченко портал «Матч ТВ».

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