Мадридский «Реал» откажется от присоединения к проекту НБА в Европе — AS

Руководство мадридского баскетбольного клуба «Реал» откажется от присоединения к проекту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Европе. Об этом сообщает испанская газета AS.

Согласно имеющейся информации, в планы «Реала» входит пока дальнейшее выступление в Евролиге.

Напомним, запуск лиги НБА в Европе запланирован на октябрь 2027 года. Планируется, что в новый турнир войдут как топовые существующие европейские клубы, так и совершенно новые команды, созданные при поддержке футбольных гигантов (например, «ПСЖ» или «Манчестер Сити»).

Ранее «Чемпионат» подготовил материал, рассказывающий об актуальном состоянии проекта НБА в Европе.