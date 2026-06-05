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Мадридский «Реал» откажется от присоединения к проекту НБА в Европе — AS

Мадридский «Реал» откажется от присоединения к проекту НБА в Европе — AS
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Руководство мадридского баскетбольного клуба «Реал» откажется от присоединения к проекту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Европе. Об этом сообщает испанская газета AS.

Согласно имеющейся информации, в планы «Реала» входит пока дальнейшее выступление в Евролиге.

Напомним, запуск лиги НБА в Европе запланирован на октябрь 2027 года. Планируется, что в новый турнир войдут как топовые существующие европейские клубы, так и совершенно новые команды, созданные при поддержке футбольных гигантов (например, «ПСЖ» или «Манчестер Сити»).

Ранее «Чемпионат» подготовил материал, рассказывающий об актуальном состоянии проекта НБА в Европе.

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