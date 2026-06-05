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«Серия ещё далеко не завершена». Руженцев — о финале ЦСКА с УНИКСом

«Серия ещё далеко не завершена». Руженцев — о финале ЦСКА с УНИКСом
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Защитник ЦСКА Самсон Руженцев высказался о ходе финальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом после победы армейцев во втором матче — 102:89, 2-0.

Единая лига ВТБ . Финал
04 июня 2026, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
102 : 89
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 28, Уэйр - 21, Астапкович - 13, Жан-Шарль - 8, Кливленд - 7, Руженцев - 7, Ухов - 7, Антонов - 5, Курбанов - 4, Митрович - 2, Карпенко, Чадов
УНИКС: Рейнольдс - 20, Ли - 20, Бингэм - 12, Швед - 12, Стюарт - 9, Д. Кулагин - 7, Лопатин - 5, Беленицкий - 4, Манфорд, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков

«Сейчас 2-0 повели, конечно, этого все бы хотели, но мы понимаем, что сейчас едем в Казань, впереди два матча в гостях, и серия ещё далеко не завершена. Понятно, что на своей площадке соперник будет ещё увереннее и жёстче играть. Мы к этому готовы.

На обеих сторонах площадки мы играли неплохо, но в принципе могли лучше играть в защите. Тем не менее наше нападение было сильным, прекрасный процент трёхочковых, наши лидеры все забили. В то же время пропустили мы многовато, больше, чем хотелось бы», — приводит слова Руженцева «Матч ТВ».

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