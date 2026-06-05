«Серия ещё далеко не завершена». Руженцев — о финале ЦСКА с УНИКСом

Защитник ЦСКА Самсон Руженцев высказался о ходе финальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом после победы армейцев во втором матче — 102:89, 2-0.

«Сейчас 2-0 повели, конечно, этого все бы хотели, но мы понимаем, что сейчас едем в Казань, впереди два матча в гостях, и серия ещё далеко не завершена. Понятно, что на своей площадке соперник будет ещё увереннее и жёстче играть. Мы к этому готовы.

На обеих сторонах площадки мы играли неплохо, но в принципе могли лучше играть в защите. Тем не менее наше нападение было сильным, прекрасный процент трёхочковых, наши лидеры все забили. В то же время пропустили мы многовато, больше, чем хотелось бы», — приводит слова Руженцева «Матч ТВ».