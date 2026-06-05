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Таунс — о преимуществе в счёте в серии с «Сан-Антонио»: для меня он всегда 0-0

Таунс — о преимуществе в счёте в серии с «Сан-Антонио»: для меня он всегда 0-0
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Центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс высказался о преимуществе команды в финальной серии НБА с «Сан-Антонио Спёрс». «Никс» ведут со счётом 1-0.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
04 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
95 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Касл - 17, Харпер - 16, Шампани - 16, Васселл - 9, Фокс - 7, Джонсон - 3, Брайант - 1, Маклафлин, Корнет, Олиник, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли
Нью-Йорк Никс: Брансон - 30, Таунс - 18, Ануноби - 17, Шамет - 13, Бриджес - 9, Альварадо - 7, Макбрайд - 6, Харт - 3, Робинсон - 2, Кларксон, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

«Лично я вообще не думаю о таких вещах. О счёте 1-1 или 2-0. Для меня всегда 0-0. Следующий матч — самый важный матч сезона.

Поэтому нужно оставаться в настоящем моменте. Не думать о том, как может выглядеть будущее. Не думать о том, что уже произошло в прошлом. Нужно отбросить всё это и сосредоточиться только на том, что происходит сейчас.

Когда мы выйдем на площадку, у нас должны быть те же решимость, настрой, энергия и физическая готовность, которые были необходимы для победы в первом матче», — приводит слова Таунса аккаунт SNY Knicks в социальной сети X.

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