Таунс — о преимуществе в счёте в серии с «Сан-Антонио»: для меня он всегда 0-0

Центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс высказался о преимуществе команды в финальной серии НБА с «Сан-Антонио Спёрс». «Никс» ведут со счётом 1-0.

«Лично я вообще не думаю о таких вещах. О счёте 1-1 или 2-0. Для меня всегда 0-0. Следующий матч — самый важный матч сезона.

Поэтому нужно оставаться в настоящем моменте. Не думать о том, как может выглядеть будущее. Не думать о том, что уже произошло в прошлом. Нужно отбросить всё это и сосредоточиться только на том, что происходит сейчас.

Когда мы выйдем на площадку, у нас должны быть те же решимость, настрой, энергия и физическая готовность, которые были необходимы для победы в первом матче», — приводит слова Таунса аккаунт SNY Knicks в социальной сети X.