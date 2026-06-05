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Мозгов: хотелось бы, чтобы «Сан-Антонио» выиграл, но мне об этом говорить не хочется

Мозгов: хотелось бы, чтобы «Сан-Антонио» выиграл, но мне об этом говорить не хочется
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) россиянин Тимофей Мозгов рассказал, за кого предпочитает болеть в финальной серии НБА сезона-2025/2026 между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс». На данный момент счёт в противостоянии равен 1-0 в пользу клуба из Нью-Йорка.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
04 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
95 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Касл - 17, Харпер - 16, Шампани - 16, Васселл - 9, Фокс - 7, Джонсон - 3, Брайант - 1, Маклафлин, Корнет, Олиник, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли
Нью-Йорк Никс: Брансон - 30, Таунс - 18, Ануноби - 17, Шамет - 13, Бриджес - 9, Альварадо - 7, Макбрайд - 6, Харт - 3, Робинсон - 2, Кларксон, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

«Не буду врать, ночью не смотрю матчи, предпочитаю спать. Когда я нахожусь в Америке, я, конечно, смотрю. А здесь я не готов просыпаться, смотреть в три часа, а потом ходить весь день разбитым, это слишком для меня. Меня спрашивали, я сказал, что болею за «Сан-Антонио», сам задумался, потому что себя не воспитанником «Нью-Йорка» чувствую, но частичкой. Конечно, хотелось бы, чтобы «Сан-Антонио» выиграл, но мне как будто об этом говорить не хочется, потому что для меня родная команда – «Нью-Йорк», – приводит слова Мозгова ТАСС.

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