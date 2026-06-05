Мозгов: хотелось бы, чтобы «Сан-Антонио» выиграл, но мне об этом говорить не хочется

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) россиянин Тимофей Мозгов рассказал, за кого предпочитает болеть в финальной серии НБА сезона-2025/2026 между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс». На данный момент счёт в противостоянии равен 1-0 в пользу клуба из Нью-Йорка.

«Не буду врать, ночью не смотрю матчи, предпочитаю спать. Когда я нахожусь в Америке, я, конечно, смотрю. А здесь я не готов просыпаться, смотреть в три часа, а потом ходить весь день разбитым, это слишком для меня. Меня спрашивали, я сказал, что болею за «Сан-Антонио», сам задумался, потому что себя не воспитанником «Нью-Йорка» чувствую, но частичкой. Конечно, хотелось бы, чтобы «Сан-Антонио» выиграл, но мне как будто об этом говорить не хочется, потому что для меня родная команда – «Нью-Йорк», – приводит слова Мозгова ТАСС.