«Приятная неожиданность». Гомельский — о победе «Нью-Йорка» в первой игре финала НБА

Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями насчёт первой игры серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс» (105:95).

«Результат первого матча финала НБА для меня неожиданность, но приятная. Победа «Нью-Йорка» была предопределена великолепной игрой в защите всей команды. Я особо отмечу Таунса, Аннуноби и Харта. Что касается моих ожиданий перед игрой, то я предполагал, что «Сан-Антонио» навяжет свой стиль и будут использовать быстрые переходы от защиты к нападению чаще, чем обычно. Не получилось. В третьей четверти я обратил внимание на плановые замены в составе «Сан-Антонио». Они все были неуместны и позволили сопернику начать ответный рывок и сократить разницу в счёте. Таунс справлялся с Вембаньямой исключительно с помощью партнёров», — написал Гомельский на своём официальном сайте.