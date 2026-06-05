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«Приятная неожиданность». Гомельский — о победе «Нью-Йорка» в первой игре финала НБА

«Приятная неожиданность». Гомельский — о победе «Нью-Йорка» в первой игре финала НБА
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Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями насчёт первой игры серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс» (105:95).

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
04 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
95 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Касл - 17, Харпер - 16, Шампани - 16, Васселл - 9, Фокс - 7, Джонсон - 3, Брайант - 1, Маклафлин, Корнет, Олиник, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли
Нью-Йорк Никс: Брансон - 30, Таунс - 18, Ануноби - 17, Шамет - 13, Бриджес - 9, Альварадо - 7, Макбрайд - 6, Харт - 3, Робинсон - 2, Кларксон, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

«Результат первого матча финала НБА для меня неожиданность, но приятная. Победа «Нью-Йорка» была предопределена великолепной игрой в защите всей команды. Я особо отмечу Таунса, Аннуноби и Харта. Что касается моих ожиданий перед игрой, то я предполагал, что «Сан-Антонио» навяжет свой стиль и будут использовать быстрые переходы от защиты к нападению чаще, чем обычно. Не получилось. В третьей четверти я обратил внимание на плановые замены в составе «Сан-Антонио». Они все были неуместны и позволили сопернику начать ответный рывок и сократить разницу в счёте. Таунс справлялся с Вембаньямой исключительно с помощью партнёров», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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