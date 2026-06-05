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Президент НОК Сербии заявил, что против российских баскетболистов снимут санкции

Президент НОК Сербии заявил, что против российских баскетболистов снимут санкции
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Президент Национального олимпийского комитета Сербии Деян Томашевич высказался о перспективах возвращения российских баскетбольных команд на международную арену.

«По моей информации, санкции скоро будут сняты. Искренне надеюсь, это произойдёт в ближайшем будущем. Конечно, европейскому баскетболу не хватает таких команд, как ЦСКА. Не хватает таких профессионалов. Сборной России не хватает на международной арене.

Глава федерации — мой большой друг Андрей Кириленко. Искренне надеюсь, что при нём российский баскетбол вернётся к международным соревнованиям», — приводит слова Томашевича «Матч ТВ».

Напомним, в апреле Международная федерация баскетбола (ФИБА) разрешила российским и белорусским командам до 21 года участвовать в конференциях юношеской Лиги наций 3х3, которые пройдут в Китае и Малайзии.

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