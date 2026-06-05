Розир лишится большей части зарплаты из-за дела о спортивных ставках — NBS News

Бывший игрок НБА Терри Розир лишится большей части зарплаты в размере $ 26,6 млн за сезон на фоне расследования предполагаемой схемы спортивных ставок. Об этом сообщает издание NBC News.

По информации источника, арбитр решил, что баскетболист нарушил условия контракта с «Майами Хит» по участию в матчах команды. Также было установлено, что условия освобождения Розира до суда по уголовному делу фактически не позволяли ему выполнять обязательства перед клубом.

Согласно условиям освобождения, игроку запрещено контактировать с представителями «Майами Хит» и «Шарлотт Хорнетс», включая игроков, тренеров и сотрудников медицинских штабов. Кроме того, на Розира наложены ограничения на поездки.

Ранее арбитр обязал «Майами» выплатить баскетболисту зарплату за сезон, посчитав неправомерным его отстранение без сохранения заработной платы после предъявления обвинений. Однако позднее клуб прекратил выплаты, что привело к новому арбитражному разбирательству.