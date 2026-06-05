Вембаньяма: мы похожи на избалованных детей. Один из первых сезонов — и уже в финале

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма прокомментировал выступление своей команды в плей-офф и заявил, что игроки пока не до конца осознают ценность этого достижения.

«Мы встречаемся с опытными командами. Лучшие примеры для меня – «Миннесота» и «Нью-Йорк». Наши соперники полностью понимают, насколько им повезло попасть в финал. Что нет гарантии, что это когда-либо повторится. Мы же похожи на избалованных детей. Для кого-то из нас это первый сезон, или один из первых, и мы уже в финале. Мы пока ещё этого не поняли. Мне кажется, что команда, которая будет больше ценить своё положение, одержит победу», — приводит слова Вембаньямы Mr Buck Buck NBA в социальной сети Х.

В финале плей-офф НБА «Сан-Антонио» играет с «Нью-Йорк Никс». Третий матч в серии состоится в ночь на 6 июня.

«Никс» ведут в серии со счётом 1-0.