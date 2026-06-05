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Экс-тренер «Милуоки» Риверс высказался о работе менеджеров в НБА

Экс-тренер «Милуоки» Риверс высказался о работе менеджеров в НБА
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Бывший главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс высказался о работе управленцев в лиге, отметив, что не у всех менеджеров получается построить чемпионскую команду, несмотря на звёздный подбор игроков в составе.

«Не хочу никого задевать, однако вот что я скажу. Многие менеджеры могут пойти и добыть звёзд. Но мало кто из управленцев способен превратить команду в чемпионскую. Вот что нужно уметь делать. Можно пойти и набрать громких имён. Однако сможешь ли ты провести остальные сделки правильно? Посмотрите на Дэнни Эйнджа – он делал это множество раз. Брэду Стивенсу это удавалось, Сэм Прести – ему потребовалось время, и он наконец-то понял, как это работает», — приводит слова Риверса New York Post.

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