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Чемпион НБА Пирс: атакующий потенциал Брансона шире, чем у Шея Гилджес-Александера

Чемпион НБА Пирс: атакующий потенциал Брансона шире, чем у Шея Гилджес-Александера
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Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс поделился мнением о проблемах «Сан-Антонио Спёрс» в первом матче финальной серии плей-офф c «Нью-Йорк Никс» (95:105; 0-1). По его словам, главная трудность для «Спёрс» — атакующий потонцеиал лидера «Никс» Джейлена Брансона.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
04 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
95 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Касл - 17, Харпер - 16, Шампани - 16, Васселл - 9, Фокс - 7, Джонсон - 3, Брайант - 1, Маклафлин, Корнет, Олиник, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли
Нью-Йорк Никс: Брансон - 30, Таунс - 18, Ануноби - 17, Шамет - 13, Бриджес - 9, Альварадо - 7, Макбрайд - 6, Харт - 3, Робинсон - 2, Кларксон, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

«Им надо понять, что делать с этим пик-н-роллом с Брансоном. Как его ограничивать. Да, Брансон — защитник-скорер, и они только что играли против Шея Гилджес-Александера. Но атакующий потенциал Брансона гораздо шире, чем у Шея. Его проходы на среднюю дистанцию с флоутерами, паузы, хези. Всё это сбивает с толку. Нестандартная манера. Его броски из нестабильных положений от щита, левой рукой. Может пойти и вправо, и влево. Нужно найти способ забрать мяч из его рук. Но основная проблема была в самих «Спёрс». Они были заторможенными. Не двигали мяч. Играли один на один», — приводит слова Пирса NBA Courtside в социальной сети Х.

Брансон стал самым результативным игроком встречи, набрав 30 очков.

Следующий матч в финальной серии состоится в ночь на 6 июня.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
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