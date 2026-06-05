Чемпион НБА Пирс: атакующий потенциал Брансона шире, чем у Шея Гилджес-Александера

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс поделился мнением о проблемах «Сан-Антонио Спёрс» в первом матче финальной серии плей-офф c «Нью-Йорк Никс» (95:105; 0-1). По его словам, главная трудность для «Спёрс» — атакующий потонцеиал лидера «Никс» Джейлена Брансона.

«Им надо понять, что делать с этим пик-н-роллом с Брансоном. Как его ограничивать. Да, Брансон — защитник-скорер, и они только что играли против Шея Гилджес-Александера. Но атакующий потенциал Брансона гораздо шире, чем у Шея. Его проходы на среднюю дистанцию с флоутерами, паузы, хези. Всё это сбивает с толку. Нестандартная манера. Его броски из нестабильных положений от щита, левой рукой. Может пойти и вправо, и влево. Нужно найти способ забрать мяч из его рук. Но основная проблема была в самих «Спёрс». Они были заторможенными. Не двигали мяч. Играли один на один», — приводит слова Пирса NBA Courtside в социальной сети Х.

Брансон стал самым результативным игроком встречи, набрав 30 очков.

Следующий матч в финальной серии состоится в ночь на 6 июня.