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Финал НБА 2026, Сан-Антонио — Нью-Йорк: онлайн-трансляция 2-го матча 6 июня 2026 начнется в 3:30 мск

«Сан-Антонио» — «Нью-Йорк»: онлайн-трансляция второго матча 6 июня начнётся в 3:30 мск
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В ночь на субботу, 6 июня, на стадионе «Фрост Бэнк-центр» в Сан-Антонио, Техас, США, состоится второй матч финальной серии НБА сезона-2025/2026, в котором команда «Сан-Антонио Спёрс» примет «Нью-Йорк Никс». Онлайн-трансляция встречи на «Чемпионате» начнётся в 3:30 по московскому времени.

НБА — плей-офф . Финал. 2-й матч
06 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Противостояние продлится до четырёх побед в серии.

Техасские баскетболисты в финале Западной конференции обыграли действующего чемпиона «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 4-3 в серии.

Представители Нью-Йорка в финале Восточной конференции встречались с «Кливленд Кавальерс» и нанесли разгромное поражение чемпиону 2016 года — 4-0.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
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