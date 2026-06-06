«Сан-Антонио» — «Нью-Йорк»: онлайн-трансляция второго матча 6 июня начнётся в 3:30 мск

В ночь на субботу, 6 июня, на стадионе «Фрост Бэнк-центр» в Сан-Антонио, Техас, США, состоится второй матч финальной серии НБА сезона-2025/2026, в котором команда «Сан-Антонио Спёрс» примет «Нью-Йорк Никс». Онлайн-трансляция встречи на «Чемпионате» начнётся в 3:30 по московскому времени.

Противостояние продлится до четырёх побед в серии.

Техасские баскетболисты в финале Западной конференции обыграли действующего чемпиона «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 4-3 в серии.

Представители Нью-Йорка в финале Восточной конференции встречались с «Кливленд Кавальерс» и нанесли разгромное поражение чемпиону 2016 года — 4-0.