Агент Вембаньямы: Виктор никогда не будет рекламировать газировку. Не хочет убивать детей

Агент звёздного центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы Джереми Медьяна заявил, что его клиент отказался от многомиллионных рекламных контрактов с производителями газированных напитков из-за принципиальной позиции.

«Мы не собираемся ассоциировать его образ с компаниями типа Coca‑Cola. Все хотят с ним работать, но Виктор никогда не будет рекламировать газировку. Потому что он не хочет убивать детей», — приводит слова агента Вембаньямы New York Times.

В первом матче финальной серии с «Нью-Йорк Никс» Вембаньяма стал самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио». Он набрал 26 очков, сделал 12 подборов и две передачи.