Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Агент Вембаньямы: Виктор никогда не будет рекламировать газировку. Не хочет убивать детей

Агент Вембаньямы: Виктор никогда не будет рекламировать газировку. Не хочет убивать детей
Комментарии

Агент звёздного центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы Джереми Медьяна заявил, что его клиент отказался от многомиллионных рекламных контрактов с производителями газированных напитков из-за принципиальной позиции.

«Мы не собираемся ассоциировать его образ с компаниями типа Coca‑Cola. Все хотят с ним работать, но Виктор никогда не будет рекламировать газировку. Потому что он не хочет убивать детей», — приводит слова агента Вембаньямы New York Times.

В первом матче финальной серии с «Нью-Йорк Никс» Вембаньяма стал самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио». Он набрал 26 очков, сделал 12 подборов и две передачи.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Упустить такой шанс в финале НБА дано не каждому. Но у «Сан-Антонио» получилось
Упустить такой шанс в финале НБА дано не каждому. Но у «Сан-Антонио» получилось
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android