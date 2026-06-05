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Баркли высказался о роли Джейлена Брансона в возможной победе «Нью-Йорк Никс» в плей-офф

Баркли высказался о роли Джейлена Брансона в возможной победе «Нью-Йорк Никс» в плей-офф
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11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик Чарльз Баркли заявил, что в случае завоевания титула «Нью-Йорк Никс» переход Джейлена Брансона в команду станет величайшим подписанием свободного агента в истории лиги.

«Если Брансон принесёт титул «Никс», это будет величайшее подписание свободного агента в истории. Я уже говорил это, и мне напоминают про Леброна и Кей Ди. Но никто, даже в самих «Никс», не представлял, что Брансон будет на таком уровне. Эмоции, которые показал Виктор Вембаньяма после седьмого матча с «Тандер», чуть не заставили меня самого пустить слезу. НБА повезло иметь этого пацана в качестве лица лиги на следующие 20 лет. Однако я всё равно отдаю предпочтение «Никс»», — приводит слова Баркли NBA Courtside в социальной сети Х.

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