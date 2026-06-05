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Аналитик ESPN Уиндхорст прокомментировал победу «Нью-Йорка» в первом матче финала НБА

Аналитик ESPN Уиндхорст прокомментировал победу «Нью-Йорка» в первом матче финала НБА
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Аналитик ESPN Брайан Уиндхорст прокомментировал победу «Нью-Йорк Никс» над «Сан-Антонио Спёрс» в первом матче финальной серии НБА (105:95; 1-0). По его словам, соперники «Никс» регулярно списывают поражения на самих себя, но это повторяющаяся закономерность.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
04 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
95 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Касл - 17, Харпер - 16, Шампани - 16, Васселл - 9, Фокс - 7, Джонсон - 3, Брайант - 1, Маклафлин, Корнет, Олиник, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли
Нью-Йорк Никс: Брансон - 30, Таунс - 18, Ануноби - 17, Шамет - 13, Бриджес - 9, Альварадо - 7, Макбрайд - 6, Харт - 3, Робинсон - 2, Кларксон, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

«Когда я услышал, как игроки «Спёрс» сказали, что дело в них самих, а не в сопернике, сразу вспомнились прошлый год и серия с «Селтикс», а также встреча с «Кавальерс» в финале Востока. Когда те заявили, что они впереди по аналитике. Именно так и происходит с «Никс» каждый раз, это их фишка. В прошлом году я был в Бостоне, после 0-1 была именно такая атмосфера. И я сам посчитал, что это было случайностью и «Селтикс» лучше. Сколько раз это должно произойти, чтобы соперники поняли, что именно так всё и происходит. Все понимают, цифры, видео говорят о том, что «Спёрс» должны вернуться в следующей игре. Но я такое уже видел и буду уважать способности «Никс»», — приводит слова Уиндхорста NBA Courtside.

Второй матч в финальной серии состоится в ночь на 6 июня.

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