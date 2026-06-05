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Инсайдер: «Майами» открыто работает над переходом Янниса Адетокунбо

Инсайдер: «Майами» открыто работает над переходом Янниса Адетокунбо
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Инсайдер НБА Сэм Эмик прокомментировал возможный переход греческого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в «Майами Хит».

«У Янниса есть вопросы по поводу того, как будет выглядеть ростер «Майами» в случае сделки. Это напоминает ситуацию с Кармело Энтони и его переходом из «Денвера» в «Никс». Не хочется переходить, чтобы потом были сложности с борьбой за титул. Посмотрим, во что это выльется в следующие недели. «Селтикс» являются интересным вариантом с точки зрения конкурентоспособности состава.

Но обстановка в «Бостоне» очень чувствительная. Фронт-офис очень старался наладить взаимоотношения с Джейленом Брауном. «Майами» открыто работает над возможным переходом. Им всё равно, что думает по поводу обмена Тайлер Хирроу. «Бостону» приходится быть осторожным», — приводит слова Эмика Dan Patrick Show в социальной сети Х.

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