Эксперт: Вембаньяма подготовил почву для статуса лучшего игрока НБА

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и ныне эксперт Тим Леглер заявил, что французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма заложил основу для того, чтобы стать лучшим игроком лиги в следующем сезоне.

«Думаю, что Вемби подготовил почву для статуса лучшего игрока в НБА. Для консенсуса по этому поводу. Единогласного мнения не будет. Как не было в случае двух MVP Шея Гилджес-Александера подряд. Серия с «Тандер», победа в седьмом матче на выезде. С учётом всего. Как бы ни закончилась последняя серия. Он уже расставил всё по местам. Да, им нужно будет хорошо начать, побеждать, ему нужна хорошая статистика. К середине сезона картина обычно складывается. И у Вемби отличная позиция, чтобы оказаться на вершине», — приводит слова Леглера NBA Courtside.