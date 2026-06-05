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Эксперт: Вембаньяма подготовил почву для статуса лучшего игрока НБА

Эксперт: Вембаньяма подготовил почву для статуса лучшего игрока НБА
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Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и ныне эксперт Тим Леглер заявил, что французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма заложил основу для того, чтобы стать лучшим игроком лиги в следующем сезоне.

НБА — плей-офф . Финал. 2-й матч
06 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, что Вемби подготовил почву для статуса лучшего игрока в НБА. Для консенсуса по этому поводу. Единогласного мнения не будет. Как не было в случае двух MVP Шея Гилджес-Александера подряд. Серия с «Тандер», победа в седьмом матче на выезде. С учётом всего. Как бы ни закончилась последняя серия. Он уже расставил всё по местам. Да, им нужно будет хорошо начать, побеждать, ему нужна хорошая статистика. К середине сезона картина обычно складывается. И у Вемби отличная позиция, чтобы оказаться на вершине», — приводит слова Леглера NBA Courtside.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
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