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Сан-Антонио Спёрс — Нью-Йорк Никс, результат матча 6 июня 2026, счёт 104:105, 2-й матч финала плей-офф НБА 2025/2026

«Нью-Йорк» снова обыграл «Сан-Антонио» в финале плей-офф НБА. У Вембаньямы — 29 очков
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Сегодня, 6 июня, на стадионе «Фрост Бэнк-центр» в Сан-Антонио состоялся второй матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Нью-Йорк Никс». Победу в матче одержали гости со счётом 105:104.

НБА — плей-офф . Финал. 2-й матч
06 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
104 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 29, Фокс - 20, Харпер - 15, Касл - 14, Васселл - 14, Шампани - 8, Джонсон - 3, Корнет - 1, Маклафлин, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Таунс - 21, Брансон - 20, Бриджес - 20, Ануноби - 17, Шамет - 13, Робинсон - 7, Макбрайд - 5, Альварадо - 2, Кларксон, Джонс, Харт, Дадье, Маккаллар, Колек, Сохан, Джемисон, Диавара, Хукпорти

Таким образом, счёт в серии 2-0 в пользу «Никс».

Больше всего очков в составе победителей набрал центровой Карл-Энтони Таунс, который завершил встречу с дабл-даблом: 21 очко и 13 подборов.

Наибольшей результативностью у хозяев отметился французский центровой Виктор Вембаньяма, набравший 29 очков.

Третий матч состоится в ночь с 8 на 9 июня в Нью-Йорке.

Напомним, в 1/2 плей-офф чемпионата техасский клуб в серии из семи матчей одержал верх над «Оклахома-Сити Тандер», а «Нью-Йорк» добился выхода в финальную серию, обыграв по итогам четырёх встреч «Кливленд Кавальерс».

Календарь плей-офф НБА — 2025/2026
Сетка плей-офф НБА — 2025/2026
Хронология матча:
Финал НБА подарил огненную концовку! Пропустили? Зря, там Вембаньяма ошибся
Видео
Финал НБА подарил огненную концовку! Пропустили? Зря, там Вембаньяма ошибся
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Новости. Баскетбол
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