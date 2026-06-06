«Нью-Йорк» снова обыграл «Сан-Антонио» в финале плей-офф НБА. У Вембаньямы — 29 очков

Сегодня, 6 июня, на стадионе «Фрост Бэнк-центр» в Сан-Антонио состоялся второй матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Нью-Йорк Никс». Победу в матче одержали гости со счётом 105:104.

Таким образом, счёт в серии 2-0 в пользу «Никс».

Больше всего очков в составе победителей набрал центровой Карл-Энтони Таунс, который завершил встречу с дабл-даблом: 21 очко и 13 подборов.

Наибольшей результативностью у хозяев отметился французский центровой Виктор Вембаньяма, набравший 29 очков.

Третий матч состоится в ночь с 8 на 9 июня в Нью-Йорке.

Напомним, в 1/2 плей-офф чемпионата техасский клуб в серии из семи матчей одержал верх над «Оклахома-Сити Тандер», а «Нью-Йорк» добился выхода в финальную серию, обыграв по итогам четырёх встреч «Кливленд Кавальерс».