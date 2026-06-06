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Финал плей-офф НБА-2026, результаты

Результат матча финала плей-офф НБА на 6 июня 2026 года
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В ночь на 6 июня прошёл второй матч финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат второго матча финала плей-офф НБА на 6 июня 2026 года:

«Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Йорк Никс» — 104:105.

Счёт в серии финала плей-офф НБА — 2026:
«Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Йорк Никс» — 0-2.

Второй матч состоится в ночь с 8 на 9 июня в Нью-Йорке.

Счёт в парах полуфиналов плей-офф — 2026:

Западная конференция:
«Сан-Антонио Спёрс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 4-3.

Восточная конференция:
«Кливленд Кавальерс» — «Нью-Йорк Никс» — 0-4.

Напомним, «Оклахома-Сити Тандер» является действующим чемпионом НБА.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
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