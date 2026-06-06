Ассистент главного тренера Пейчич рассказал, кто в «Локо» больше всех спорит с судьями

Первый ассистент главного тренера «Локомотива-Кубань» Янко Пейчич поучаствовал в блиц-опросе и рассказал, кого считает самым стильным, самым трудолюбивым и самым опасным игроком команды.

Интервьюер: У него самая обаятельная улыбка.

Пейчич: Антон Квитковских.

Интервьюер: Он больше всех тренируется.

Пейчич: Сева [Всеволод Ищенко].

Интервьюер: Он думает, что модно одевается.

Пейчич: Джеремайя Мартин.

Интервьюер: Любит поговорить с судьями.

Пейчич: Сева, конечно.

Интервьюер: Его часто можно увидеть с книгой.

Пейчич: Я видел Ваню Самойленко пару раз в самолёте.

Интервьюер: У него самый точный пас.

Пейчич: Самый точный пас… Патрик [Миллер].

Интервьюер: У него самый точный бросок.

Пейчич: Тяжёлый вопрос. Майкл Мур.

Интервьюер: Ему бы в стендап податься.

Пейчич: Интересно. Я думаю, Поп [Илья Попов].

Интервьюер: Он больше всех любит баскетбол.

Пейчич: Очень много их. Макар [Коновалов] или Сева, — сказал Пейчич в видео, опубликованном в телеграм-канале «Номер 23».