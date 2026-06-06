Ассистент главного тренера Пейчич рассказал, кто в «Локо» больше всех спорит с судьями

Первый ассистент главного тренера «Локомотива-Кубань» Янко Пейчич поучаствовал в блиц-опросе и рассказал, кого считает самым стильным, самым трудолюбивым и самым опасным игроком команды.
Интервьюер: У него самая обаятельная улыбка.
Пейчич: Антон Квитковских.
Интервьюер: Он больше всех тренируется.
Пейчич: Сева [Всеволод Ищенко].
Интервьюер: Он думает, что модно одевается.
Пейчич: Джеремайя Мартин.
Интервьюер: Любит поговорить с судьями.
Пейчич: Сева, конечно.
Интервьюер: Его часто можно увидеть с книгой.
Пейчич: Я видел Ваню Самойленко пару раз в самолёте.
Интервьюер: У него самый точный пас.
Пейчич: Самый точный пас… Патрик [Миллер].
Интервьюер: У него самый точный бросок.
Пейчич: Тяжёлый вопрос. Майкл Мур.
Интервьюер: Ему бы в стендап податься.
Пейчич: Интересно. Я думаю, Поп [Илья Попов].
Интервьюер: Он больше всех любит баскетбол.
Пейчич: Очень много их. Макар [Коновалов] или Сева, — сказал Пейчич в видео, опубликованном в телеграм-канале «Номер 23».