Кущенко: Брансон жертвовал собой ради того, чтобы «Нью-Йорк» играл в финале НБА

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о лидере «Нью-Йорк Никс» Джейлене Брансоне и отметил его вклад в развитие команды.

«Джейлен Брансон, наверное, лидер сегодняшнего «Нью‑Йорка» не потому, что вдруг неожиданно им стал. Он к этому очень долго шёл. И надо отметить и вспомнить, что, когда он подписывал контракт с «Нью‑Йорком», пошёл на уступки в зарплате, чтобы клуб мог подписать более сильных игроков. Он жертвовал ради того, чтобы сегодня играть в финале. То есть это не просто лидер на площадке, он лидер внутри команды. Он жертвует собой для того, чтобы выиграть титул. «Нью‑Йорк» очень близок к тому, чтобы спустя много лет стать чемпионом НБА», — приводит слова Кущенко издание «Матч ТВ».