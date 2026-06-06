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«Я всё испортил». Вембаньяма — о поражении во втором матче финальной серии плей-офф НБА

«Я всё испортил». Вембаньяма — о поражении во втором матче финальной серии плей-офф НБА
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Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма прокомментировал поражение во втором матче финальной серии НБА с «Нью-Йорк Никс» (104:105). Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Никс».

НБА — плей-офф . Финал. 2-й матч
06 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
104 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 29, Фокс - 20, Харпер - 15, Касл - 14, Васселл - 14, Шампани - 8, Джонсон - 3, Корнет - 1, Маклафлин, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Таунс - 21, Брансон - 20, Бриджес - 20, Ануноби - 17, Шамет - 13, Робинсон - 7, Макбрайд - 5, Альварадо - 2, Кларксон, Джонс, Харт, Дадье, Маккаллар, Колек, Сохан, Джемисон, Диавара, Хукпорти

«Это самое неприятное — потерять мяч после всей той работы, которую мы проделали. Я всё испортил. Тело реагирует быстрее, чем разум. Нам нужна была эта победа. Эта игра была нашей. Но сейчас всё кончено. Буду ли я жалеть? Да, конечно. Использую ли я это, чтобы разжечь себя и команду на следующую игру? Абсолютно», — заявил Вембаньяма на послематчевой пресс-конференции.

При счёте 104:104 за 12,7 секунды до конца Вембаньяма совершил потерю, отдав неаккуратную передачу в спину Стефону Каслу. Мяч перехватил Джейлен Брансон, француз сфолил, и Брансон реализовал победные штрафные.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
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