«Я всё испортил». Вембаньяма — о поражении во втором матче финальной серии плей-офф НБА

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма прокомментировал поражение во втором матче финальной серии НБА с «Нью-Йорк Никс» (104:105). Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Никс».

«Это самое неприятное — потерять мяч после всей той работы, которую мы проделали. Я всё испортил. Тело реагирует быстрее, чем разум. Нам нужна была эта победа. Эта игра была нашей. Но сейчас всё кончено. Буду ли я жалеть? Да, конечно. Использую ли я это, чтобы разжечь себя и команду на следующую игру? Абсолютно», — заявил Вембаньяма на послематчевой пресс-конференции.

При счёте 104:104 за 12,7 секунды до конца Вембаньяма совершил потерю, отдав неаккуратную передачу в спину Стефону Каслу. Мяч перехватил Джейлен Брансон, француз сфолил, и Брансон реализовал победные штрафные.