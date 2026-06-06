Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — БК Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: эмоциональная реакция Тимоти Шаламе на вторую победу «Нью-Йорк Никс» в финале НБА

Видео: эмоциональная реакция Тимоти Шаламе на вторую победу «Нью-Йорк Никс» в финале НБА
Комментарии

Звёздный голливудский актёр Тимоти Шаламе поддержал команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» после победы во втором матче финальной серии плей-офф с «Сан-Антонио Спёрс» (105:104), состоявшемся сегодня, 6 июня. Шаламе является давним фанатом команды из Нью-Йорка.

«Ещё две победы», — эмоционально сказал Шаламе в видео, опубликованном в социальных сетях.

Сейчас счёт в серии 2-0 в пользу «Никс». Третий матч команд состоится в ночь в 8 на 9 июня, начало – в 3:30 по московскому времени.

Ранее лидер «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма прокомментировал поражение команды во втором матче серии с «Никс».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Я всё испортил». Вембаньяма — о поражении во втором матче финальной серии плей-офф НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android