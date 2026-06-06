Видео: эмоциональная реакция Тимоти Шаламе на вторую победу «Нью-Йорк Никс» в финале НБА

Звёздный голливудский актёр Тимоти Шаламе поддержал команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» после победы во втором матче финальной серии плей-офф с «Сан-Антонио Спёрс» (105:104), состоявшемся сегодня, 6 июня. Шаламе является давним фанатом команды из Нью-Йорка.

«Ещё две победы», — эмоционально сказал Шаламе в видео, опубликованном в социальных сетях.

Сейчас счёт в серии 2-0 в пользу «Никс». Третий матч команд состоится в ночь в 8 на 9 июня, начало – в 3:30 по московскому времени.

Ранее лидер «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма прокомментировал поражение команды во втором матче серии с «Никс».