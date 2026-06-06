Вембаньяма — о поражении от «Нью-Йорка»: мне нужно больше контроля над игрой

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма признался, что чувствовал себя растерянным во втором матче финала НБА с «Нью-Йорк Никс» (104:105). Счёт в серии стал 2-0 в пользу команды из Нью-Йорка.

«Я до сих пор чувствую себя очень растерянным, и в этом вся проблема. Мне нужно больше самообладания, больше контроля над игрой. Я не буду разбирать все три владения мячом, но это общая картина», — сказал Вембаньяма на послематчевой пресс-конференции.

За 12,7 секунды до конца при счёте 104:104 Вембаньяма совершил потерю, отдав неаккуратную передачу в спину Стефону Каслу. Мяч перехватил Джейлен Брансон, француз сфолил, и Брансон реализовал победные штрафные.