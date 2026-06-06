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Мэджик Джонсон дал оценку второму матчу серии «Никс» — «Спёрс»

Мэджик Джонсон дал оценку второму матчу серии «Никс» — «Спёрс»
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Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Ирвин «Мэджик» Джонсон прокомментировал результат второго матча финальной серии плей-офф между «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс» (104:105), состоявшегося сегодня, 6 июня.

НБА — плей-офф . Финал. 2-й матч
06 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
104 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 29, Фокс - 20, Харпер - 15, Касл - 14, Васселл - 14, Шампани - 8, Джонсон - 3, Корнет - 1, Маклафлин, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Таунс - 21, Брансон - 20, Бриджес - 20, Ануноби - 17, Шамет - 13, Робинсон - 7, Макбрайд - 5, Альварадо - 2, Кларксон, Джонс, Харт, Дадье, Маккаллар, Колек, Сохан, Джемисон, Диавара, Хукпорти

«Виктор Вембаньяма провёл потрясающую игру с 29 очками и девятью подборами, но его потеря на заключительных секундах стоила «Спёрс» слишком дорого. Карл-Энтони Таунс смотрелся впечатляюще на обеих сторонах площадки, доминируя в первой половине, не дав Вембаньяме шанса в защите и набрав 21 очко и 13 подборов.

Третья четверть предрешила исход для «Никс». Когда Таунс и Брансон сели на скамейку, Микал Бриджес и Ландри Шамет сделали рывок и обеспечили преимущество перед четвёртой четвертью. «Спёрс» предприняли мощную попытку отыграться, но Брансон реализовал решающий бросок и штрафные, когда это было нужнее всего для «Никс». Это была по-настоящему командная победа», — написал Джонсон в социальной сети X (ранее Twitter).

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