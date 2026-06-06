Мэджик Джонсон дал оценку второму матчу серии «Никс» — «Спёрс»

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Ирвин «Мэджик» Джонсон прокомментировал результат второго матча финальной серии плей-офф между «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс» (104:105), состоявшегося сегодня, 6 июня.

«Виктор Вембаньяма провёл потрясающую игру с 29 очками и девятью подборами, но его потеря на заключительных секундах стоила «Спёрс» слишком дорого. Карл-Энтони Таунс смотрелся впечатляюще на обеих сторонах площадки, доминируя в первой половине, не дав Вембаньяме шанса в защите и набрав 21 очко и 13 подборов.

Третья четверть предрешила исход для «Никс». Когда Таунс и Брансон сели на скамейку, Микал Бриджес и Ландри Шамет сделали рывок и обеспечили преимущество перед четвёртой четвертью. «Спёрс» предприняли мощную попытку отыграться, но Брансон реализовал решающий бросок и штрафные, когда это было нужнее всего для «Никс». Это была по-настоящему командная победа», — написал Джонсон в социальной сети X (ранее Twitter).