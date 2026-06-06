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Дональд Трамп назвал двух своих любимых игроков «Нью-Йорка»

Дональд Трамп назвал двух своих любимых игроков «Нью-Йорка»
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Президент США Дональд Трамп, который, как предполагается, должен посетить третий матч финальной серии НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс» на «Мэдисон Сквер Гарден», ответил на вопрос о любимом игроке команды.

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
09 июня 2026, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«[Джейлен] Брансон — фантастический. [Карл-Энтони] Таунс — тоже фантастический. У них просто отличная команда», — приводит слова Трампа издание BasketNews.

Трамп — уроженец Нью-Йорка и болельщик «Никс». Он также рассказал, что владелец клуба Джеймс Долан лично пригласил его на игру. Изначально Трамп планировал посетить возможный пятый матч финала Восточной конференции между «Никс» и «Кливленд Кавальерс», но серия завершилась в Кливленде со счётом 4-0.

Последний раз действующий президент США посещал матч НБА в 2015 году, когда Барак Обама наблюдал за игрой «Чикаго Буллз» и «Кавальерс».

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