Дональд Трамп назвал двух своих любимых игроков «Нью-Йорка»

Президент США Дональд Трамп, который, как предполагается, должен посетить третий матч финальной серии НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс» на «Мэдисон Сквер Гарден», ответил на вопрос о любимом игроке команды.

«[Джейлен] Брансон — фантастический. [Карл-Энтони] Таунс — тоже фантастический. У них просто отличная команда», — приводит слова Трампа издание BasketNews.

Трамп — уроженец Нью-Йорка и болельщик «Никс». Он также рассказал, что владелец клуба Джеймс Долан лично пригласил его на игру. Изначально Трамп планировал посетить возможный пятый матч финала Восточной конференции между «Никс» и «Кливленд Кавальерс», но серия завершилась в Кливленде со счётом 4-0.

Последний раз действующий президент США посещал матч НБА в 2015 году, когда Барак Обама наблюдал за игрой «Чикаго Буллз» и «Кавальерс».