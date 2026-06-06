Таунс: не знаю, почему говорят о плохих бросках Брансона, он принёс нам победу

Центровой «Нью-Йорк Никс» американец Карл-Энтони Таунс вступился за одноклубника и соотечественника Джейлена Брансона, подвергнувшегося критике за низкий процент реализации бросков с игры (7 из 25) во втором матче финальной серии с «Сан-Антонио Спёрс».

«Я просто рад тому, что находятся пути к победе. Я думаю лишь о командном результате – победе. Если говорить о Джейлене, вы называете это «плохой бросковой игрой», а я увидел, как он реализовал штрафной, который сделал нам игру.

В прошлой игре он забрасывал одни из самых безумных мячей, которые я видел, чтобы принести нам… победу. Я не знаю, почему говорят о плохой бросковой игре. Он очень важен для того, чтобы побеждать. С 11-м номером не получится тягаться», — сказал Таунс на пресс-конференции.