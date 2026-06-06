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Таунс: не знаю, почему говорят о плохих бросках Брансона, он принёс нам победу

Таунс: не знаю, почему говорят о плохих бросках Брансона, он принёс нам победу
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Центровой «Нью-Йорк Никс» американец Карл-Энтони Таунс вступился за одноклубника и соотечественника Джейлена Брансона, подвергнувшегося критике за низкий процент реализации бросков с игры (7 из 25) во втором матче финальной серии с «Сан-Антонио Спёрс».

НБА — плей-офф . Финал. 2-й матч
06 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
104 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 29, Фокс - 20, Харпер - 15, Касл - 14, Васселл - 14, Шампани - 8, Джонсон - 3, Корнет - 1, Маклафлин, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Таунс - 21, Брансон - 20, Бриджес - 20, Ануноби - 17, Шамет - 13, Робинсон - 7, Макбрайд - 5, Альварадо - 2, Кларксон, Джонс, Харт, Дадье, Маккаллар, Колек, Сохан, Джемисон, Диавара, Хукпорти

«Я просто рад тому, что находятся пути к победе. Я думаю лишь о командном результате – победе. Если говорить о Джейлене, вы называете это «плохой бросковой игрой», а я увидел, как он реализовал штрафной, который сделал нам игру.

В прошлой игре он забрасывал одни из самых безумных мячей, которые я видел, чтобы принести нам… победу. Я не знаю, почему говорят о плохой бросковой игре. Он очень важен для того, чтобы побеждать. С 11-м номером не получится тягаться», — сказал Таунс на пресс-конференции.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
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