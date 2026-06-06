Таунс — о победе во втором матче финала плей-офф НБА: моя мама была со мной

Центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс после победы над «Сан-Антонио Спёрс» во втором матче финальной серии НБА (105:104) рассказал, что перед последним владением мяча молился своей покойной матери Жаклин Крус-Таунс.

«Если ты теряешь родителя, — обращаюсь ко всем, кто меня слушает, — ты начинаешь искать знаки. Я готов принять любой знак, который мне дадут, и перед этим владением мячом я очень сильно молился ей.

Великолепный игрок сделал отличный бросок, но мяч просто не попал в кольцо. Я имею в виду, это отличная защита, спасибо Митчу [Митчеллу Робинсону], спасибо нашей команде, но, знаете, я воспринимаю это как знак того, что моя мама была здесь со мной, и я очень ей благодарен», — приводит слова Таунса издание Asbury Park Press.

Жаклин Крус-Таунс умерла в апреле 2020 года в возрасте 58 лет из-за осложнений после COVID-19. Отец Таунса, Карл Таунс-старший, тогда также был госпитализирован с коронавирусом, но выжил.