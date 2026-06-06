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Таунс — о победе во втором матче финала плей-офф НБА: моя мама была со мной

Таунс — о победе во втором матче финала плей-офф НБА: моя мама была со мной
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Центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс после победы над «Сан-Антонио Спёрс» во втором матче финальной серии НБА (105:104) рассказал, что перед последним владением мяча молился своей покойной матери Жаклин Крус-Таунс.

НБА — плей-офф . Финал. 2-й матч
06 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
104 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 29, Фокс - 20, Харпер - 15, Касл - 14, Васселл - 14, Шампани - 8, Джонсон - 3, Корнет - 1, Маклафлин, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Таунс - 21, Брансон - 20, Бриджес - 20, Ануноби - 17, Шамет - 13, Робинсон - 7, Макбрайд - 5, Альварадо - 2, Кларксон, Джонс, Харт, Дадье, Маккаллар, Колек, Сохан, Джемисон, Диавара, Хукпорти

«Если ты теряешь родителя, — обращаюсь ко всем, кто меня слушает, — ты начинаешь искать знаки. Я готов принять любой знак, который мне дадут, и перед этим владением мячом я очень сильно молился ей.

Великолепный игрок сделал отличный бросок, но мяч просто не попал в кольцо. Я имею в виду, это отличная защита, спасибо Митчу [Митчеллу Робинсону], спасибо нашей команде, но, знаете, я воспринимаю это как знак того, что моя мама была здесь со мной, и я очень ей благодарен», — приводит слова Таунса издание Asbury Park Press.

Жаклин Крус-Таунс умерла в апреле 2020 года в возрасте 58 лет из-за осложнений после COVID-19. Отец Таунса, Карл Таунс-старший, тогда также был госпитализирован с коронавирусом, но выжил.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
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