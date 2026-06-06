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Эксперт: Таунс полностью переиграл Вембаньяму

Эксперт: Таунс полностью переиграл Вембаньяму
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Обозреватель Брайан Уиндхорст прокомментировал результат второго матча финальной серии плей-офф между «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс» (104:105), состоявшегося сегодня, 6 июня.

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«Никс» это настоящая машина для побед. Мы видим рывок нового поколения. Он выигрывают по-крупному, выигрывают конкурентно, вырывают победы… Они выигрывают потому, что Карл-Энтони Таунс полностью переиграл Виктора Вембаньяму в первой половине этой игры, чего мы не ожидали увидеть. За этим было удивительно наблюдать. Вы не могли представить подобного сценария, потому что этого никто не мог предвидеть», — приводит слова Уиндхорста ESPN.

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