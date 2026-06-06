Источник: Роберт Уильямс может вернуться в «Бостон» для усиления позиции центрового

Бывший центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Роберт Уильямс может вернуться в «Бостон Селтикс» в следующем сезоне.

«Многие команды НБА ищут усиление в позицию центрового, включая «Селтикс». Потенциальное возвращение Уильямса обсуждалось и раньше, но пока неясно, захочет ли Бостон вернуть бигмэна», — сказано в материале журналистки Соити Терады для MassLive.

Уильямс провёл первые пять сезонов в карьере в «Бостоне», после чего был обменян в «Портленд» в 2023 году. В текущем сезоне 27-летний центровой сыграл 59 матчей, набирая в среднем 6,7 очка, 7,0 подбора и 1,5 блок-шота за игру.

В 2022 году Уильямс помог «Селтикс» дойти до финала НБА, где команда уступила «Голден Стэйт Уорриорз» (2-4). В финальной серии он набирал в среднем 6,3 очка, 7,8 подбора и 2,8 блок-шота за игру.