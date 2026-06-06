Баркли: Таунс должен стать лучшим игроком финала НБА

11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик Чарльз Баркли считает, что центровой «Нью-Йорк Никс» американец Карл-Энтони Таунс должен стать лучшим игроком финальной серии плей-офф с «Сан-Антонио Спёрс».

«Лучшим игроком финала должен стать Карл-Энтони Таунс. Он провёл две лучшие игры, которые я вообще видел от бигмена. Он великолепно смотрелся в первой игре и великолепно смотрелся во второй. Этот парень заслужил свою похвалу», — сказал Баркли в эфире программы Inside The NBA.

Сейчас счёт в финальной серии 2-0 в пользу «Никс». Третий матч команд состоится в ночь в 8 на 9 июня, начало – в 3:30 по московскому времени.

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