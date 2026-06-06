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«Самара» и «Пари НН» могут не получить лицензию на следующий сезон Единой лиги

«Самара» и «Пари НН» могут не получить лицензию на следующий сезон Единой лиги
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о проблемах с заявкой двух клубов на следующий сезон.

— Какая ситуация с заявкой «Самары» на следующий сезон?
— Мы надеемся, что вопрос с «Самарой» решится. Инициатором этого было руководство «Самары», заявка от клуба поступила, но не хватает финансовых гарантий, которых мы ожидаем на следующей неделе. Часть подтверждена, часть мы ожидаем.

— Получается, окончательное решение будет принято на следующей неделе.
— Надеюсь, да. Пройдёт форум в Питере, на котором должно пройти несколько встреч. И тогда ситуация с поддержкой клуба будет понятна. Также мы ждём очень важных документов от «Нижнего Новгорода». Заявка от них поступила, но документов, подтверждающих достаточное финансирование, нет. А «Астана» и команда из Владивостока предоставили максимальный пакет документов. У них очень хороший наблюдательный и попечительский совет, видна структура финансирования и поддержки не только региональными властями, но и коммерческими доходами и спонсорами.

— В итоге на сегодняшний день в подвешенном состоянии находятся две команды — «Самара» и «Нижний Новгород»?
— Да, мы ждём документов от «Самары». Но у них хотя бы часть подтверждённых документов есть. А вот от «Нижнего» ждём более быструю реакцию, потому что от них документы уже совсем зависли в режиме ожидания, — приводит слова Кущенко издание Legalbet.

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Источник: «Самара» останется в Единой лиге
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