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Тимофей Мозгов назвал самого запоминающегося игрока в НБА

Тимофей Мозгов назвал самого запоминающегося игрока в НБА
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Чемпион НБА Тимофей Мозгов назвал четырёхкратного чемпиона НБА и трехкратного MVP финалов Шакила О’Нила самым запомнившимся ему игроком.

— Кто в НБА больше всего вам запомнился?
Шакил О'Нил. Здоровый, крутой чувак, самый доминирующий баскетболист, и мне просто повезло с ним сыграть в его последний сезон. Он запомнился, действительно.

— Было ощущение, что у него невозможно мяч отобрать?
— Нет, все мы люди, все мы совершаем ошибки, все мы можем быть на игру не совсем готовы. Ощущения, что он какой-то супермен, конечно, нет, но уровень того, что он показывал… Он действительно конь, он машина. Он огромный и просто «убивал» всех, закатывал.

— А есть неочевидный баскетболист, который не на слуху, но вам запомнился?
Андре Миллер — не самый популярный баскетболист, но достаточно большую карьеру провёл, и было с ним всегда очень приятно играть. Очень умный, делился мячом. Такой человек, который действительно вёл команду вперёд и строил игру на площадке, контролировал её хорошо, — приводит слова Мозгова издание «Спорт день за днём».

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