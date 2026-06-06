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Гинер — о выступлении армейцев в финале Единой лиги: все ЦСКА всегда будут первыми

Гинер — о выступлении армейцев в финале Единой лиги: все ЦСКА всегда будут первыми
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Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер высказался о выступлении баскетбольного ЦСКА в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Напомним, в настоящий момент счёт в серии 2-0 в пользу ЦСКА. Третий матч команд состоится 8 июня, начало — в 19:30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Финал
08 июня 2026, понедельник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Все ЦСКА всегда будут первыми. Интересно ли посмотреть на этот ЦСКА на уровне Евролиги? Я на него уже смотрел на уровне Евролиги», — приводит слова Гинера Legalbet.

Ранее защитник ЦСКА Самсон Руженцев высказался о ходе финальной серии плей-офф Единой лиги с УНИКСом.

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