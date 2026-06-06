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Стоимость билетов на домашние матчи «Никс» в финале НБА достигла $ 500 тыс.

Стоимость билетов на домашние матчи «Никс» в финале НБА достигла $ 500 тыс.
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Стоимость посещения домашних матчей «Нью-Йорк Никс» в финальной серии НБА достигла рекордных значений в истории лиги, сообщает издание L'Еquipe.

После победы «Никс» во втором матче серии минимальная цена билета на игру в «Мэдисон Сквер Гарден» выросла до $ 11 тыс. При этом речь идёт о местах под самой крышей арены с ограниченным обзором площадки.

Самые дорогие места оцениваются более чем в $ 100 тыс. Так, за кресло в 12-м ряду нижнего яруса необходимо заплатить $ 112 тыс. Места у самой площадки не поступают в открытую продажу и распределяются через аукцион НБА. На данный момент максимальная ставка за такой билет достигла $ 500 тыс.

Ещё до старта финальной серии самый дешёвый билет стоил $ 3900, что уже являлось рекордом НБА. После первого матча цена выросла до $ 8000, а после второй победы «Нью-Йорка» превысила отметку в $ 11 тыс.

На четвёртый матч серии минимальная стоимость билета уже составляет $ 14 тыс. В случае победы в третьей встрече «Никс» смогут оформить чемпионский титул в следующем матче.

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