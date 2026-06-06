Видео: реакция фанатов «Нью-Йорка» на вторую победу подряд в финале НБА над «Сан-Антонио»

В социальных сетях набирает популярность с радостной реакцией фанатов команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс», которая в ночь на 6 июня одержала вторую победу в финальной серии сезона-2025/2026 над «Сан-Антонио Спёрс» (105:104; счёт в серии 2-0).

Самым результативным игроком матча стал центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма. На счету француза 29 очков, девять подборов, две передачи, четыре блок-шота, два перехвата и четыре потери.

У «Нью-Йорка» лучшим стал Карл-Энтони Таунс — 21 очко, 13 подборов, четыре передачи, один блок-шот, один перехват и две потери.

Следующие два матча состоятся в Нью-Йорке.