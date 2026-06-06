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Локомотив-Кубань — БК Зенит. Прямая трансляция
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Лидер «Локо» Миллер объяснил, почему не давал интервью в плей-офф сезона-2025/2026

Лидер «Локо» Миллер объяснил, почему не давал интервью в плей-офф сезона-2025/2026
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Американский защитник и лидер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Патрик Миллер объяснил, почему вплоть до поражения в полуфинальной серии сезона-2025/2026 c ЦСКА (1-4) не давал интервью.

— На протяжении всего плей-офф ты не давал интервью. Почему?
— Хотел сосредоточиться на своей игре. Всё время, что я в «Локо», мы никак не можем преодолеть рубеж полуфинала. Я хотел максимально сконцентрироваться, чтобы меня ничто не отвлекало, — приводит слова Миллера пресс-служба команды.

В серии за третье место соперником краснодарского клуба стал санкт-петербургский «Зенит». После первых двух матчей серии «Локомотив-Кубань» проигрывает 0-2.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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