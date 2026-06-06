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Министр спорта Татарстана Леонов оценил игру УНИКСа в финале Единой лиги

Министр спорта Татарстана Леонов оценил игру УНИКСа в финале Единой лиги
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Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов высказался об игре УНИКСа в финале Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 c ЦСКА, где казанцы уступают 0-2 после двух встреч.

«Будем вместе все болеть, шансы у УНИКСа есть. Пока счёт 2-0, даже при счёте 3-0 шансы есть. Вера, конечно, есть. Будет борьба, ЦСКА просто в такой форме, я был на последнем матче: 89 очков мы набрали, но в обороне нам не хватило малости. Мело Тримбл шикарен у них.

Бюджет я не обсуждаю, я говорю по игре. Первый матч был тяжёлый, объективно, то ли мы просели, устали, но это был провал. А вот второй матч была борьба, настоящая борьба. Чуть-чуть нам повезло больше, думаю, что вполне возможно, были хорошие качели. И всё-таки мы играли на выезде, не на домашней арене. А здесь, у себя дома, мы дадим бой», – передаёт слова Леонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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