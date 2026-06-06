Вергун назвал главную задачу «Зенита» на третий матч с «Локомотивом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» Ростислав Вергун поделился ожиданиями от третьего матча серии за бронзовые медали Единой лиги с «Локомотивом-Кубань».

«Мы уже были в ситуации совсем недавно, когда у нас была возможность закрывать серию, и нам представляется ещё один шанс проверить себя в этой ситуации и доказать свою профпригодность прежде всего.

Понимаем, что для соперника это очень важные, принципиальные игры. Поскольку эти игры будут дома, ожидаем какую-то такую дополнительную мотивацию, энергию с их стороны по сравнению с первыми матчами в Питере.

С нашей стороны основная задача — остановить их быструю игру. Мне кажется, та защита, которую мы показывали на половине площадки, всегда даёт основание для борьбы и положительного результата, но если всё-таки сопернику позволить играть так, как они хотят, то у нас могут быть большие проблемы», — приводит слова Вергуна пресс-служба клуба.