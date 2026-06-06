«Потрясающее чувство». Тренер «Нью-Йорка» похвалил команду за организованность

Главный тренер команды НБА «Нью-Йорк Никс» Майк Браун прокомментировал победу своих подопечных во втором матче финальной серии с «Сан-Антонио Спёрс» (105:104; счёт в серии 2-0).

«Это потрясающее чувство для тренера — знать, насколько твоя команда ментально устойчива, независимо от ситуации, которая перед ними. Видеть, как они продолжают бороться, бороться, бороться и бороться, независимо от счёта, независимо от того, сколько времени на табло, — это просто фантастическое чувство. НБА — это тяжело. Вы нечасто испытываете то, что я испытываю с этой командой, и это чертовски радостно — быть рядом», — приводит слова Брауна ESPN.