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Тренер «Нью-Йорка» подчеркнул важность регулярки после второй победы над «Сан-Антонио»

Тренер «Нью-Йорка» подчеркнул важность регулярки после второй победы над «Сан-Антонио»
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Главный тренер команды НБА «Нью-Йорк Никс» Майк Браун высказался о важности регулярного чемпионата после победы во втором матче финальной серии с «Сан-Антонио Спёрс» (105:104; счёт в серии 2-0).

НБА — плей-офф . Финал. 2-й матч
06 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
104 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 29, Фокс - 20, Харпер - 15, Касл - 14, Васселл - 14, Шампани - 8, Джонсон - 3, Корнет - 1, Маклафлин, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Таунс - 21, Брансон - 20, Бриджес - 20, Ануноби - 17, Шамет - 13, Робинсон - 7, Макбрайд - 5, Альварадо - 2, Кларксон, Джонс, Харт, Дадье, Маккаллар, Колек, Сохан, Джемисон, Диавара, Хукпорти

«Таунс? Мы наконец достигли точки, когда ему было комфортно, мне было комфортно, Джейлену [Брансону] было комфортно, О Джи [Ануноби] было комфортно, Микалу [Бриджесу] было комфортно. И, на мой взгляд, именно для этого и нужен регулярный сезон. Регулярка нужна для того, чтобы найти свой путь, чтобы подготовиться к плей-офф. И будет много взлётов и падений. И я надеюсь на трудности. Я очень надеюсь на трудности. Потому что мы должны увидеть, достаточно ли мы сильны, чтобы быть едиными, чтобы преодолеть их в регулярном сезоне.

Так что, когда мы добираемся сюда, мы уже преодолели всё, с чем сталкиваемся, в регулярном сезоне. Мы будем знать, как с этим справиться», — приводит слова Брауна ESPN.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
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