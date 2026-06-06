Тренер «Нью-Йорка» подчеркнул важность регулярки после второй победы над «Сан-Антонио»

Главный тренер команды НБА «Нью-Йорк Никс» Майк Браун высказался о важности регулярного чемпионата после победы во втором матче финальной серии с «Сан-Антонио Спёрс» (105:104; счёт в серии 2-0).

«Таунс? Мы наконец достигли точки, когда ему было комфортно, мне было комфортно, Джейлену [Брансону] было комфортно, О Джи [Ануноби] было комфортно, Микалу [Бриджесу] было комфортно. И, на мой взгляд, именно для этого и нужен регулярный сезон. Регулярка нужна для того, чтобы найти свой путь, чтобы подготовиться к плей-офф. И будет много взлётов и падений. И я надеюсь на трудности. Я очень надеюсь на трудности. Потому что мы должны увидеть, достаточно ли мы сильны, чтобы быть едиными, чтобы преодолеть их в регулярном сезоне.

Так что, когда мы добираемся сюда, мы уже преодолели всё, с чем сталкиваемся, в регулярном сезоне. Мы будем знать, как с этим справиться», — приводит слова Брауна ESPN.