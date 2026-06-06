Джонсон: четыре броска Вембаньямы за первую половину — это неприемлемо

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Митч Джонсон объяснил, почему лидер команды Виктор Вембаньяма не смог быстро войти в игру во втором матче финальной серии НБА с «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой «Никс» со счётом 105:104.

«Я должен убедиться, что мы создаём условия, при которых мяч находит Виктора. В то же время Виктору нельзя полагаться только на это, чтобы получать свои броски. Но да, четыре броска за первую половину на такой стадии сезона — это неприемлемо», — приводит слова Джонсона аккаунт Clutch Points в социальной сети Х.

Вембаньяма завершил матч с 29 очками. Француз реализовал 9 из 15 двухочковых бросков, 2 из 6 трёхочковых и 5 из 8 штрафных.