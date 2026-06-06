Шакил О’Нил раскритиковал Вембаньяму после поражения от «Никс»

54-летний член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион НБА Шакил О’Нил раскритиковал лидера «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньяму за его комментарий после второго матча финальной серии с «Нью-Йорк Никс».

Французский баскетболист заявил, что в концовке встречи «чувствовал себя очень растерянным».

«Как лидер команды ты, наверное, должен просто сказать: «Это моя вина». Не нужно говорить, что ты был растерян. Будь я кем угодно из «Нью-Йорк Никс», я бы сразу за это зацепился. Такие слова звучат так, будто он переволновался.

А когда ты главный игрок своей команды, нужно просто брать ответственность на себя. Скажи: «Мой косяк. Последние два владения я сыграл плохо». Но не говори про какую-то растерянность. Да ну нафиг», — приводит слова О’Нила аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

За 12,7 секунды до конца при счёте 104:104 Вембаньяма совершил потерю, отдав неаккуратную передачу в спину Стефону Каслу. Мяч перехватил Джейлен Брансон, француз сфолил, и Брансон реализовал ключевой штрафной.

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