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Шакил О’Нил раскритиковал Вембаньяму после поражения от «Никс»

Шакил О’Нил раскритиковал Вембаньяму после поражения от «Никс»
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54-летний член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион НБА Шакил О’Нил раскритиковал лидера «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньяму за его комментарий после второго матча финальной серии с «Нью-Йорк Никс».

НБА — плей-офф . Финал. 2-й матч
06 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
104 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 29, Фокс - 20, Харпер - 15, Касл - 14, Васселл - 14, Шампани - 8, Джонсон - 3, Корнет - 1, Маклафлин, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Таунс - 21, Брансон - 20, Бриджес - 20, Ануноби - 17, Шамет - 13, Робинсон - 7, Макбрайд - 5, Альварадо - 2, Кларксон, Джонс, Харт, Дадье, Маккаллар, Колек, Сохан, Джемисон, Диавара, Хукпорти

Французский баскетболист заявил, что в концовке встречи «чувствовал себя очень растерянным».

«Как лидер команды ты, наверное, должен просто сказать: «Это моя вина». Не нужно говорить, что ты был растерян. Будь я кем угодно из «Нью-Йорк Никс», я бы сразу за это зацепился. Такие слова звучат так, будто он переволновался.

А когда ты главный игрок своей команды, нужно просто брать ответственность на себя. Скажи: «Мой косяк. Последние два владения я сыграл плохо». Но не говори про какую-то растерянность. Да ну нафиг», — приводит слова О’Нила аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

За 12,7 секунды до конца при счёте 104:104 Вембаньяма совершил потерю, отдав неаккуратную передачу в спину Стефону Каслу. Мяч перехватил Джейлен Брансон, француз сфолил, и Брансон реализовал ключевой штрафной.

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