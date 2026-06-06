Владислав Голдин рассказал забавную историю про проблемы с английским после переезда в США

25-летний российский центровой клуба НБА «Майами Хит» Владислав Голдин рассказал забавную историю про проблемы с английским языком после переезда в США.

— Каково это — в 18 лет уехать из России в Америку? Это ж совершенно другое всё. Как ты там ассимилировался и выучил язык?

— Я не разговаривал по-английски… От слова «совсем». У меня есть смешная история, когда я встретил своих первых сокомандников [в NCAA]. Они спросили, сколько у меня рост. А я сказал: «Влад». После этого наше общение прекратилось, и ко мне ходили с переводчиком… Сейчас разговариваю, вроде всё хорошо, — сказал Голдин на шоу «Кстати».